صور| إيمان العاصي ودينا فؤاد وبوسي شلبي في انتظار صعود إليسا بحفل جامعة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل الفنانة اللبنانية إليسا، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وظهر في الصورة رفقة بوسي شلبي، كل من الفنانة إيمان العاصي، والفنانة دينا فؤاد، رئيس مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد كفافي.
وعلقت الإعلامية بوسي شلبي،: "الان أوبرا مصر وحفل إليسا، مع خالد كفافي، رئيس مجلس الأمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".
يذكر أن جمهور الحفل لايزال ينتظر صعود إليسا على المسرح حتي الاَن.
وأحيت المطربة اللبنانية إليسا حفلا خيريا، أمس الخميس، بأحد النوادي في الإسكندرية، إذ تخصص حصيلة بيع تذاكر الحفل لصالح مرضي السرطان.
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