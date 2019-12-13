بعد عودتها للكويت.. عبير صبري لفجر السعيد: "في ميزان حسناتك كل اللي عدى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة عبير صبري رسالة للإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد عودتها للكويت أمس، بعدما كانت في باريس لفترة طويلة لتتلقى العلاج.

ونشرت عبير صبري صورة تجمعها بفجر السعيد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف حمد الله على السلامة الكاتبة الكبيرة والصديقة الغالية رجوعك لأرض الوطن الكويت نورتي بلدك وبيتك تنوريه وفي ميزان حسناتك كل اللي عدي".

وكانت بعض وسائل الإعلام الكويتية، في شهر يوليو الماضي، أكدت تعرض فجر لنزيف داخلي، دخلت على إثره العناية المركزة، بعدها سافرت لباريس لإجراء 4 عمليات جراحية.

وأصيبت الإعلامية الكويتية بتسمم في الدم، نتيجة خطأ طبي عقب إجرائها لعملية "تحويل مسار".