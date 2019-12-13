فيديو| معجب يصنع تمثالا لمحمد رمضان.. والأخير يقبل رأسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدم الشاب علاء صلاح، من الشرقية، تمثالا للفنان محمد رمضان صنعه بنفسه، يرمز لشخصية "رمضان" في مسلسل "نسر الصعيد".

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو يجمعه بعلاء صلاح، في أثناء تسلمه التمثال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وقال الفنان محمد رمضان في الفيديو: "أنا بحمد ربنا على هذا الحب، وبشكر علاء على المجهود اللي هو عمله، وربنا يديمها نعمة، وما يجيش اليوم اللي تقول فيه يارتني ما عملت التمثال دا".

وقبل محمد رمضان رأس علاء صلاح خلال الفيديو، الذي علق عليه: "بشكرك على مجهودك وتعبك وسفرك وعلى الهدية الغالية، علاء صلاح ابن محافظة الشرقية، مش جديد على أهل الشرقية محبتهم بالفعل مش بالكلام، تسلم أيدك يا علاء وربنا يديم المحبة".

ويستعد الفنان محمد رمضان لتصوير مشاهده في مسلسل "البرنس" ويشاركه البطولة نجلاء بدر، روجينا، أحمد وفيق، إدوارد، عبدالرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخي، أحمد زاهر، بدرية طلبة، وآخرون.