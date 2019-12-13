شاهد: بعد عودتها إلى الكويت .. الإعلامية فجر السعيد ترد على تهنئة الفنانة أحلام بعتاب .. “للأسف ما وعدتيني به ما صار”

ردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد ، على التهنئة من الفنانة الإماراتية أحلام بمناسبة عودتها من رحلتها العلاجية ، بعتاب بسبب عدم تنفيذ وعدها بمرافقتها لها خلال رحلة علاجها في العاصمة الفرنسية باريس، علاوة على عدم استقبالها لها في المطار. ونشرت فجر للفنانة الإماراتية، ردًا على تهنئة أحلام لها لدى عودتها اليوم إلى الكويتحيث قالت أحلام في تغريدتها : “الحمد لله ع السلامه ام عثمان نورتي بلادچ واهلچ وبيتچ ويارب ما تفارقچ هالابتسامة والفرحه وجعل ما جاچ تكفير يارب”.

وردت عليها السعيد: “حبيبتي أم فاهد لا يمكن تتصورين أشكثر تضايقت لما ماجيتي باريس ولا رافقتيني في رحلة العوده كما وعدتيني.. قلتيلي آنا وديتچ باريس وآنا بردچ الكويت تمشين.. وللأسف هذا ماصار.. وهم مالقيتچ بالمطار بس لقيت وردچ بالبيت.. الورد مايعوضني عنچ ولا عن شوفتچ”. فيما ونشرت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة وصول الإعلامية فجر السعيد الى مطار سعد العبدالله في الكويت بعد غياب ستة أشهر.