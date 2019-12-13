وجهت المطربة اللبنانية “إليسا”، رسالة إلى الحرس الثوري الإيراني، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في لبنان والتوترات بالمنطقة. وقالت “إليسا” في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “مش كل واحد عا بالو يحارب يقرر يحارب من لبنان. كلنا عدونا إسرائيل، بس دخيل الله ما بقا حدا يعمل لبنان ملعب تا هوي ما يتضرر ويصير بدو يحارب عا حساب لبنان وشعبو”. وتابعت “إليسا” مغردة بقولها: “خلي إيران تحارب من إيران، ولبنان بس بدو يحارب بيحارب من لبنان”. وجاء ذلك بعد التصريحات الأخيرة لمستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني، بشأن استهداف إسرائيل انطلاقًا من لبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة إليسا ترد على قائد في الحرس الثوري الإيراني: بدك تحارب إسرائيل حاربها من إيران مش من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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