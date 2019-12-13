سيرين عبدالنور لأول مرة في شرم الشيخ.. تعرف على السبب

تستعد النجمة اللبنانية سيرين عبد النور لأول مرة من إحياء حفل غنائي رأس السنة في أحد الفنادق الكبري بمدينة شرم الشيخ. ومن المقرر أن يشهد الحفل عددا كبيرا من الجمهور في مصر والوطن العربي. ويشار إلى أن آخر أعمال سيرين عبدالنور Advertisements أغنية بعنوان "أنا رجعت" من مسلسلها "الديفا" مع النجمة بوسي. أغنية بعنوان "أنا رجعت" من مسلسلها "الديفا" مع النجمة بوسي. وأغنية "أنا رجعت" من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع موسيقي جيمي حداد ومكس وماستر محمد المقهور.

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