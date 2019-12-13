قناة LDC تعلن توقفها و LBC تعود للعرب سات

أعلنت قناة LDC إعلام لمشاهديها أنها ستودّعهم مع نهاية هذا العام، وستتوقّف عن البث على النايل سات. سات. وأكدت القناة استمرار برامج قناة LDC عبر محطة الـLBCI على Advertisements عرب سات، وذلك على التردّدات التالية:. عرب سات، وذلك على التردّدات التالية:. Satellite: Arabsat Bader 4 (26 degree east) Downlink frequency: 12092 MHz Polarity: Vertical Symbol rate: 27500 Msym/s

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