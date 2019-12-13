فن ومشاهير

إسعاد يونس وريم البارودي تشاركان فى حفل استفتاء وشوشة

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وصل منذ قليل، كل من الفنانة اسعاد يونس والفنان مصطفى منصور و الفنانة ريم البارودي حفل توزيع جوائز وشوشة، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

 

والمقرر حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة خلال الحفل لإستلام جوائز نتائج إستفتاء الجمهور لهم.

 

ومن ناحية اخري تواصل ريم

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البارودي عرض مسرحية "جوازة مرتاحة"، بطولة أحمد صفوت، منة عرفة وهشام إسماعيل، وقصة المسرحية مستوحاة من فيلم "آه من حواء" لرشدي أباظة ولبنى عبد العزيز، وشهد العرض الأول للمسرحية إقبالا كثيفا من قبل الجمهور من مواطني الغردقة والسائحين أيضا.

 

ويشار ان اخر اعمال الفنانة ريم البارودي مسلسل "قيد عائلي" مع المخرج تامر حمزة والذي حقق نجاحا كبيرا.

 

مسلسل قيد عائلي والذي حصل على نسبة مشاهدة عالية فلقد جمع بين عدد من النجوم من بينهم بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله وعدد كبير من النجوم الشباب من بينهم دنيا عبد العزيز، منة فضالي وغيرهم الكثير من نجوم الفن الشباب.

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