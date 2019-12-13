وصول مي عمر ومحمد سامي وكارولين عزمي فى حفل استفتاء وشوشة

وصل منذ قليل، كل من المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر و الفنانة كارولين عزمي حفل توزيع جوائز وشوشة لعام 2019، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويشار إلى أن المقرر حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة خلال الحفل لإستلام جوائز نتائج إستفتاء الجمهور لهم.

ويذكر ان اخر اعمال النجمة مي عمر مسلسل يحمل عنوان "ولد الغلابة" مع النجم الكبير أحمد السقا والذي حقق نجاحا كبيرا في سباق شهر رمضان الماضي لعام 2019.

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مسلسل "ولد الغلابة "هو ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه علي الإثارة والتشويق وتدور أحداث العمل

حول شخصية أحمد السقا والذي يعمل مدرس بإحدى المدارس الحكومية وبسبب الظروف المادية التى يتعرض لها يضطر للعمل في مهنة أخرى ليلاً وهى سائق تاكسى.

"ولد الغلابة"، بطولة النجم أحمد السقا والنجمة مي عمر وانجي المقدم ومحمد ممدوح وريم سامي وإدوارد وهادي الجيار وسلوى عثمان وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف أيمن سلامة وإنتاج صادق الصباح وإخراج محمد سامي.