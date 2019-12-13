صورة .. رنا سماحة تحيي حفل رأس السنة بدهب

تستعد الفنانة الشابة رنا سماحة، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دهب يوم 30 ديسمبر الجاري. ديسمبر الجاري. ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا من مختلف الأعمار. Advertisements ومن ناحية اخري طرحت "سماحة" احدث اعمالها بعنوان "اميرة الحب" والتي حققت 2 مليون مشاهدة بموقع اليوتيوب. أغنية "أميرة الحب" من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع موسيقي سوات ايدوغان واخراج عادل سرحان.

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