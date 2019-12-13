شاهد .. صورة نادرة لشمس البارودي مع عائلتها

تداول وراد المواقع التواصل الإجتماعى، الفنانة المعتزلة شمس البارودي في صورة نادرة مع زوجها النجم الكبير حسن يوسف. حسن يوسف. وظهرت "البارودي" فى الصورة وهى ترتدي الحجاب بين زوجها حسن يوسف وأفراد أسرتها. حسن يوسف وأفراد أسرتها. يذكر أن فيلم "عالم الشهرة" آخر أعمال شمس البارودي وشاركت في بطولته مع الفنان يوسف شعبان وتم تقديمه عام 1985.

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