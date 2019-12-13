تراند اليوم : تحيا مصر بصحبة وفاء عامر الحلوة – صور

نشرت وفاء عامر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام” فيديو جديد لها مع صديقاتها ” أمل مؤبدة ، نشوى مصطفى ، منى عبد الغنى ” وبعض الفنانين.

واحتفلت وفاء عامر بصديقاتها على طريقتها الخاصة، وصنعت لهم تورتة على شكل هرم وكتبت “أهلًا فى مصر وأهل مصر “.

فيما جاءت تعليقات الجماهير كالتالى:

-قمرات .

-الفنانة الجميلة وفاء عامر أسعد الله أوقاتكم، وتحيا مصر من أى مكان فى الدنيا .

-أحلى ناس ربنا يخليكوا لبعض.

يذكر أن وفاء عامر أعلنت عن الإنتهاء من تصوير فيلم “شريط 6″ ويشارك فى الفيلم :”خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق” ،وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى .