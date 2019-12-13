تراند اليوم : وفاء الأصدقاء .. محمد محمود عبد العزيز يؤدي صلاة الجمعة بمسجد هيثم أحمد زكي -صورة

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على تأدية صلاة الجمعة في مسجد الفنان هيثم أحمد زكي.

كان أصدقاء الفنان الراحل تكفلوا ببناء مسجد باسمه، وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة فيه.

نشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه على Instagram صورته من المسجد مع أصدقاء.

وكتب: “الحمد لله رب العالمين، افتتاح مسجد أخونا الغالى هيثم أحمد زكى، الله يرحمك ويغفرلك ويرحمنا جميعا يا رب إن شاء الله… إلى إن نلتقى إن شاء الله”.

يذكر أن هيثم أحمد زكي توفى في نوفمبر 2019 بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، وتبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.