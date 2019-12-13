تراند اليوم : خطيبته وش السعد عليه.. الشرنوبي يحصل علي جائزة الكويت للإبداع – صور

حصل الفنان محمد الشرنوبي، مساء أمس على جائزة الكويت للإبداع 7، وتم تكريمه كأفضل مطرب شاب في حفل أقيم بالكويت، وسط حضور عدد من الفنانين المكرمين.

وعلى جانب آخر انتهى محمد الشرنوبى من تصوير فيلمه الجديد “بنات ثانوى” استعدادًا لعرضه الشهر القادم بجميع دور عرض السينما.

يذكر أن قدم محمد الشرنوبي العديد من الأعمال الفنية سواء في مجال التمثيل او الغناء كان من بينها البوم “زي الفصول الأربعة” والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة.

يأتى ذلك إضافة الى مشاركته في مسلسل “زي النهاردة”، وحدوتة “ما تيجي يا مليجي” بالجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، و فيلم “الممر”، وغيرها من الأعمال.