شعر شقيقة دنيا بطمة يحترقُ بصالون تجميل.. شاهدوا ردّة فعلها العنيفة

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 09:54 مساءً - تعرّضت “إيمان” شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة لموقف صعب خلال تواجدها داخل أحد صالونات التجميل لتصفيف وتجميل شعرها، حيث تسبّب أحد العاملين في الصالون في حرق شعرها.

وأثار هذا الموقف غضب شقيقة دنيا بطمة، فتشاجرت مع المُتسبّب في ذلك الموقف حيث علا صوتها وهي تُعنّفه في مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الحسابات المهتمة بمشاهير المغرب عبر “إنستغرام”.

وحاول الشخص الذي تسبّب في حرق شعرها الدفاع عن نفسه إلا أنها أصرّت على موقفها، الأمر الذي دعا مسؤولة الصالون للتدخل وحاولت تهدئتها ونجحت في ذلك، بعدما وعدتها بإصلاح ما تم إتلافه.

ولاقى المقطع رواجًا بين رواد التواصل الاجتماعي واتّهمها البعض بـ”قلة الأدب” بسبب تشاجرها وتعنيفها لمن فعل بشعرها ذلك، فيما تحدّث آخرون عن اختيارها لمكان رديء.

ودائمًا ما تخطفُ إيمان، شقيقة الفنانة دنيا بطمة الأنظار بملامحها الجميلة ورشاقتها وأناقتها، فمؤخرًا نشرت صورًا لشقيقتها من خلال حسابها عبر “إنستغرام”، بمناسبة يوم ميلادها وتمنّت لها السعادة.

وتظهر “إيمان” بشكل مستمر على السوشيال ميديا حتى أنها أثارت ضجةً كبيرةً واهتمام بعض المتابعين بملامحها الشرقية وشعرها الأسود الداكن وجمالها الطبيعي.

ولفتت إيمان الأنظار ببشرتها الناعمة وملامحها الواضحة الخالية من أي تجميل، على عكس شقيقتها الفنانة المغربية التي تتعرّض لهجوم قاسٍ دائمًا بسبب عمليات التجميل الكثيرة والتغييرات التي أحدثتها بشكلها خلال الفترة السابقة، حيث طالبها العديد من الأشخاص بالتوقف عن القيام بذلك لانها باتت مختلفة بشكل كامل.