رشا مهدى تواصل تصوير «اطمنى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قاربت الفنانة المصرية رشا مهدى، على الإنتهاء من تصوير نصف مشاهدها فى مسلسل “اطمنى”، والعمل من تأليف أحمد صبحى، وإخراج أحمد يسرى والمقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكانت رشا مهدي قد صورت مشاهدها فى أكثر من ديكور ما بين الاستديوهات والفيلات بأكتوبر وعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوى، على أن تنتهى من كافة مشاهدها خلال شهر يناير القادم 2020.

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مسلسل “اطمني” من نوعية أعمال الـ60 حلقة ومقرر عرضه على الإنترنت ويشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أنوشكا، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسي اجتماعي، إذ إن المسلسل يتضمن 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة .

والجدير بالذكر أن رشا مهدي قد غابت عن المشاركة فى أى أعمال فنية العام الماضى لأسباب شخصية، بينما كان آخر أعمالها مسلسل “رمضان كريم” الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2017، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك فى بطولته روبى، شريف سلامة، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، كريم عفيفى وعدد كبيرمن الفنانين.