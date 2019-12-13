أحمد فهمي يثير دهشة جمهوره في أول ظهور بعد أزمته الصحية

متابعة بتجــــــــرد: شارك الفنان المصري أحمد فهمي، جمهوره بأول ظهور له بعد تعافيه من الجراحة الدقيقة التي أجراها الأسبوع الماضي لوقف معاناته من عيب خَلقي في المريء، وتسبب ارتدائه لملابس غير معتادة في إثارة دهشة جمهوره الذي حاول مجاراة النجم في تعليقاته الساخرة، ودخلت زوجته هنا الزاهد على خط الدعابة لتكشف عن دورها في التقاط الصورة.

هنا الزاهد زوجة أحمد فهمي كشفت عن التقاط الصورة بعدستها الخاص وعلقت على الصورة اعتراضا على عدم إشارة زوجها إليها قائلة: بالنسبة للى قعدت على الأرض علشان تصورك؟”، وشارك الفنان خالد الصاوي بتعليق قال فيه: “أنت في دهب ولا إيه؟”.

يذكر ان فهمي، خضع لعملية جراحية، لوقف معاناته المستمرة من التهاب المريء لمدة عامين، وأشار إلى أنه عرض نفسه على العديد من الأطباء ولكن دون جدوى، قائلا: في واحد منهم هو اللي اكتشف المرض وقالي ان التشخيص كان خاطئ.

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وتابع مؤكدا أن الطبيب اكتشف أن هناك عيب خلقي في المريء، ولا بد من الخضوع لجراحة الكي مما جعله يفكر سريعا في التدخل الجراحي ولجأ لطبيب فرنسي لأن الجراحة خطيرة وتحتاج لخبرة طبية كبيرة، مشيرًا إلى أنه مستمر في تلقي العلاج ويحتاج إلى 10 أياما أخري كفترة نقاهة.

وكشف فهمي عن حيلة لجأت إليها زوجته هنا الزاهد لمواجهة “الحسد” الذي يطاردهما منذ ليلة حفل زفافهما، مؤكدا أنها قامت بذبح اضحية وتفريق لحومها لوجه الله، وفقا لنصيحة رجال الدين، خاصة وانهما مرا بأزمات حادة ومتتالية بدأت بقطع فستان الزفاف مرورا بوعكة هنا الصحية في شهر العسل ثم وفاة طلعت زكريا وأخيرا خضوع فهمي لجراحة عاجلة في المرارة بعد إصابته بمرض نادر.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة رجاء الجداوي ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “MBC مصر”، أن زوجته هنا الزاهد قامت بالذبح، وأضاف: هنا ذبحت امبارح عشان العين لأنها لسة خارجة من جراحة في المريء أيضا قبل 4 أيام من خضوعي للجراحة، وهي ست بيت كويسة وبتاخد بالها مني على عكس توقعاتي.