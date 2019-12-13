حلا الترك تغني بالزي البحريني التقليدي في العيد الوطني للبحرين

متابعة بتجــــــــرد: أحيت الفنانة حلا الترك حفلاً غنائياً كبيراً بمناسبة العيد الوطني في البحرين.

وأطلت حلا الترك في الحفل الذي نظمته الجامعة الخليجية بالزي التقليدي البحريني وغنت مجموعة من الأغاني الوطنية الخاصة بالمناسبة.

كما نشرت حلا الترك عدة صور عبر “إنستجرام” وهي ترتدي الزي التراثي التقليدي مهنئة البحرين بعيدها الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أغاني حلا الترك، كانت أغنية “ممنوع اللمس” التي عرضت لأوّل مرّة ضمن السلسلة الأميركية Baby Doll Records من بطولة الفنانة الأميركية المحبوبة Baby Ariel في 2 تموز/يوليو 2018.

وحققت الأغنية أكثر من 95 مليون مشاهدة، حيث شكّلت بمثابة عودة لحلا الترك إلى الجمهور ومحبّيها بعد غياب 3 سنوات، بكادرات عفوية تعكس شخصيتها الحقيقية.