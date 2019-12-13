بيعُ كلمات أغنية لألتون جون مكتوبة بخط اليد بهذا المبلغ الضخم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشهدُ عادةً بيع مقتنيات تعود لنجوم ومشاهير، والتي كثيرًا ما تتنوّع بين قطع من أزيائهم أو أدواتهم الموسيقية وغيرهم، ولكن مؤخرًا تم بيع قطعة مميزة تعود لعازف البيانو والمغني البريطاني "ألتون جون".

تمّ مؤخرًا بيع نصُّ الكلمات الأصلية لأغنية "يور سونغ"، للنجم "ألتون جون"، في دار "بونهامز" للمزادات في لوس أنجلوس، مقابل 242 ألف دولار، وذلك بعد عام من عرضها للبيع.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتميز هذا النص بأنه مكتوب بخط اليد، وترجع كلمات الأغنية إلى عام 1970، التي سرعان ما حققت نجاحًا واسعًا منذ ذلك الحين، حيث سبق واحتلت المركز السابع في قائمة لأبرز الأغاني الفردية في المملكة المتحدة، كما أطلقت "ليدي غاغا" و"إيلي غولدينغ" نسخة جديدة من هذه الأغنية.

ويجدرُ بالذكر أن هذا النص، يُعد أول مسودة مكتوبة بخط اليد لكلمات أغنية "يور سونغ"، والتي تُعد واحدةً من أبرز أغاني ألتون جون 72 عامًا التي تعاون في إطلاقها مع كاتب الأغاني الشهير "بيرني تاوبين".

وفيما يتعلّق بالأغنية، يُذكر أن "جون" سبق وقال إنّ التوصل لموسيقى من أجل الأغنية، لم يستغرق سوى بضعة دقائق، حيث قال: "توصلت لموسيقى يور سونغ في غضون 10 دقائق، وسرعان ما قلت لبيرني أنني أنهيت أمر الموسيقى، وعجز عن تصديق ذلك".

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يجدرُ بالذكر أيضًا، أنه تم عرض نصّ الأغنية للبيع من قِبل "ماكسين فيبلمان"، الزوجة السابقة لبيرني، حيث كانت تحتفظ بالنص بعد انفصالها عن بيرني، ولكنها قرّرت بيعه بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "روكيت مان"، الذي يحكي سيرة "ألتون جون".

ولم تكن كلمات "يور سونغ" هي الوحيدة التي تم عرضها للبيع، حيث تضمّن المزاد كلمات أغانٍ أخرى لألتون جون، بما في ذلك جزء من كلمات أغنية "بيني آند ذا جيتس"، بيع بـ90 ألف دولار، كما بيعت كلمات أغنية "ذا بوردر سونغ" بـ 32 ألف دولار.

بينما حتى الآن، لم يتم بيع كلمات أغاني "كاندل إن ذا ويند" و"غودباي يلو بريك روود" و"ساترداي نايتس ألرايت فور فايتينغ"، ومن المتوقّع أن تبلغ قيمة كلمات الـ 3 أغاني حوالي 364 ألف دولار.

ويأتي بيع كلمات الأغاني بعدما أثار ألتون جون الجدل يوم الأربعاء، حيث نشرت صحيفة أسترالية صورة ضخمة لما يبدو وكأنه جون يسير في أحد الشوارع مرتديًا شورت وحاملًا آيس كريم، ليتّضح أنه لم يكن جون بل رجلًا آخر يبدو نسخة طبق الأصل من النجم البريطاني.