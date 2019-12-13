محمود حميدة يستذكر موقفاً طريفاً مع عمر الشريف







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ضحك الفنان محمود حميدة مستذكراً موقفاً طريفاً له مع الفنان الراحل عمر الشريف. وذلك خلال حديثه لبرنامج "عرب وود" حيث استعاد بعض الذكريات الخاصة ومنها موقفاً ظريفاً سرده عن عفوية "الشريف" الذي كان يحدثهم عن رئاسته الشرفية لمهرجان القاهرة. فسأله صديق له عن معنى "رئيس شرف"، فأجابه أنها تعني "شرابة خرج"! وهي كلمة تعني أنه ليس له فائدة.

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