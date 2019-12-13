شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 42 يوم عرض.. فيلم Harriet يحقق إيرادات 42 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من شهر على طرح فيلم الأكشن والسيرة الذاتية والدراما Harriet ، استطاع العمل أن يحقق إيرادات وصلت إلى 41 مليون و 313 ألف دولار أمريكى، ووصل الفيلم دور العرض في 1 نوفمبر الماضى، وتم طرحه في 2059 دارعرض بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 41 مليون و 113 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و200 ألف دولار في دورالعرض حول العالم، وبالتالي فأن الفيلم استطاع أن يتخطى تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 17 مليون دولار أمريكى.

فيلم " Harriet" قام بإخراجه كاسي ليمونس، من بطولة سينثيا اريفو، ليزلي أودوم جونيور، جو ألوين، كلارك بيترز، فانيسا بيل كالوي، عمرج. دورسي، هال هنري هنتر، تيم جين، نيك باستا، جوزيف لي أندرسون، أنطونيو بيل، جانيل مونيه.

وتدور أحداث فيلم " Harriet " حول الناشطة هاريت توبمان التي هربت من العبودية مع عدد من العبيد والذين وضعوا في مواجهة الشدائد المتنامية قبل الحرب الأهلية، والفيلم من إنتاج شركة Focus Features.

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ومن المقرر أن يصل فيلم Harriet إلى دور عرض اسبانيا في 10 يناير 2020، وفي روسيا 23 يناير 2020، ويعرض في بلجيكا 12 فبراير 2020، وفي هولندا 13 فبراير 2020.

ما وصلت إيرادات فيلم Downton Abbey إلى 185 مليون و913 ألف دولار وذلك حول العالم منذ طرحه يوم 20 سبتمبر الماضى، لفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، الثرية المالكة لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم، والفيلم من إنتاج شركة Focus Features.