شاهد ماذا فعل تطبيق التقدم بالسن في وجه أحمد داوود.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري أحمد داوود جمهوره في صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
داوود استخدم تطبيق من خلال برنامج «فيس آب»، على «أنستجرام»، ليظهر شكله بعدما تقدم في العمر، وكتب: «ولما كبرت قلت ياريتني ما كنت كبرت ولا اتمنيت قلت يا ريتي فضلت صغير زي زمان».
جمهور الفنان المصري علق على الصورة التي نشرها بطرافة، حيث تغزل في شكله وهو كبير وبشعر أبيض.
أحمد داوود قدم أولى بطولاته المطلقة فى السينما خلال فيلم “122” الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات بوصوله إلى 25 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أمينة خليل وطارق لطفى وأحمد الفيشاوى ومحمد ممدوح وجيهان خليل وأسماء جلال وتأليف صلاح جهينى وإخراج ياسر الياسري.
الفنان المصري شارك أيضا مؤخرا في الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق»، وشارك في بطولة الفيلم عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، نسرين أمين، كريم قاسم، وشارك عدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من إخراج طارق العريان، ومن تأليف صلاح الجهيني، وحقق إيرادات تعدت 100 مليون جنيه.
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