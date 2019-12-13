متابعة بتجــــــــرد: شارك البريطانيون في الإنتخابات البرلمانية المبكرة، وهي الثالثة خلال أقل من خمس سنوات. وفي حين شارك معظم الشعب في هذه العملية، امتنع أعضاء العائلة الملكية عن الإدلاء بأصواتهم.
ففي الحقيقة، يحقّ للملكة وللأمير تشارلز ولدوق ودوقة كامبريدج ويليام وكيت وغيرهم من أفراد العائلة المشاركة بالإنتخابات وفقاً للقانون. لكنّ العادات والتقاليد الملكية هي السبب وراء امتناعهم عن التصويت.
وفي هذا السياق، يقول متحدث بإسم اللجنة الانتخابية: “لا تعتبر الملكة ممنوعة عن التصويت، ولا وجود لأي عائق قانوني، بل الأمر مرتبط بقرارها الخاص وبالتقاليد الملكية.
ومن جهتها، تقول المؤرخة والمؤلفة سارة غريستوود: “اتبعت الملكة منذ بداية أيامها في الحكم هذه الإستراتيجية واختارت ألّا تتدخّل في معركة الإنتخابات”.
وعلى الرّغم من امتناعها عن التصويت، إلّا أنّ الملكة تؤدي دوراً هاماً بعد إعلان النتائج، بحيث يجتمع الفائز بها في قصر باكنغهام وتطلب منه تشكيل حكومة بالنيابة عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب لا تشارك العائلة الملكية في الإنتخابات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.