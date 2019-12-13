لهذا السبب لا تشارك العائلة الملكية في الإنتخابات النيابية

متابعة بتجــــــــرد: شارك البريطانيون في الإنتخابات البرلمانية المبكرة، وهي الثالثة خلال أقل من خمس سنوات. وفي حين شارك معظم الشعب في هذه العملية، امتنع أعضاء العائلة الملكية عن الإدلاء بأصواتهم.

ففي الحقيقة، يحقّ للملكة وللأمير تشارلز ولدوق ودوقة كامبريدج ويليام وكيت وغيرهم من أفراد العائلة المشاركة بالإنتخابات وفقاً للقانون. لكنّ العادات والتقاليد الملكية هي السبب وراء امتناعهم عن التصويت.

وفي هذا السياق، يقول متحدث بإسم اللجنة الانتخابية: “لا تعتبر الملكة ممنوعة عن التصويت، ولا وجود لأي عائق قانوني، بل الأمر مرتبط بقرارها الخاص وبالتقاليد الملكية.

ومن جهتها، تقول المؤرخة والمؤلفة سارة غريستوود: “اتبعت الملكة منذ بداية أيامها في الحكم هذه الإستراتيجية واختارت ألّا تتدخّل في معركة الإنتخابات”.

وعلى الرّغم من امتناعها عن التصويت، إلّا أنّ الملكة تؤدي دوراً هاماً بعد إعلان النتائج، بحيث يجتمع الفائز بها في قصر باكنغهام وتطلب منه تشكيل حكومة بالنيابة عنها.