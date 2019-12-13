متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة العالمية من أصول لبنانية سلمي حايك عبر صفحتها الخاصة على تطبيق إنستجرام صورة تجمعها بالنجمة العالمية أنجلينا جولي والممثل كوميل نانجاني. وعلقت حايك على الصورة كاتبةً: “كم أنا محظوظة، ظننت أنني سوف أعمل مع ممثلين كبار يلعبون دور الفضائيين ولكن اتضح لي أنني أصبحت أيضاً صديقة مع بشر رائعين”. والجدير ذكره أنّ سلمى حايك تقوم بتصوير فيلم “Eternals” إلى جانب أنجلينا جولي ومن المقرر أن يتم عرضه في تشرين الثاني من العام 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلمى حايك برفقة أنجلينا جولي: أنا محظوظة للعمل مع بشر رائعين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.