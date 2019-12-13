راغب علامة: “لا للحصانة على أي أحد.. نعم لحرية القضاء للمحاسبة”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد الأحداث الأخيرة في لبنان وبخاصةٍ تلك الّتي طالت ملفات خاصة بموظفين في الدّولة وبمحامين وغيرهم، أعرب السوبر ستار راغب علامة عن رغبته الشديدة في المحاسبة.

وفي التفاصيل، دعا راغب علامة إلى رفع الحصانة عن الموظفين وأشاد بحرية القضاء وعمله النزيه، فغرّد عبر موقعه على تويتر قائلاً: “إلغاء الحصانة عن الموظفين هو المطلب الأهم لإستقامة الدولة.الحصانة هي حماية للصوص أعاثوا فسادا في كل مفاصل الوطن.”

وتابع علامة: “الحصانة هي الغطاء الوسخ لموظفي الدولة لكي يسرقونا وينهبونا ويذلوا المواطنين على أبواب أصحاب الحصانة”.

وختم قائلاً: “لا للحصانة على أي أحد، نعم لحرية القضاء للمحاسبة”.