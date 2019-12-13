سلافة معمار تُبهر جمهورها على غلاف مجلة Special – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: ظهرت الممثلة السورية سلافة معمار على غلاف مجلة Special الجديد. وخطفت الأنظار بإطلالتها اللافتة وفي غاية الأنثوية. فارتدت فستاناً أسود وأبقت على شعرها الأشقر الذي يليق بها. والتُقطت صورة الغلاف المرفقة لمعمار خلال جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور الفوتوغرافي اللبناني شربل بو منصور الذي نشرها عبر حسابه على “إنستغرام” وعلّق عليها مشيداً بجمال معمار. وكتب: “المذهلة سلافة معمار نجمة غلاف مجلة Special”. وليس جديداً على معمار أن تبهر محبيها، فهي تُعرف دوماً بأناقتها وجمالها وحسن اختيارها إطلالاتها.

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