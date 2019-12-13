محمد صلاح يحتفل مع الأطفال بمناسبة أعياد الميلاد

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متابعة بتجـــــــــرد: بمناسبة أعياد الميلاد، زار لاعبو نادي ليفربول الانكليزي، المستشفيات الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بالأورام، وفي مقدمتهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والمدرب الفني للنادي يورجن كلوب.
وهدفت الزيارة بحسب الموقع الرسمي للنادي، إلى إسعاد الأطفال والاحتفال معهم بالأعياد، وحرص النادي على إحضار الهدايا للأطفال. كما تم عرض كأس دوري أبطال أوروبا للمرضى والموظفين.
ويذكر أن اللاعب محمد صلاح، كان في العام 2018، قد اختارته مجلة “فوربس” الأميركية، ليكون ضمن قائمتها الأولى لـ 30 شاباً عربياً تحت سن الثلاثين عاماً، ممن أثّروا في محيطهم بأعمال ملهمة في مجالات مختلفة.
ومن بين أعمال محمد صلاح الإنسانية، أنه تبرع بـ 3 ملايين دولار من أجل إعادة ترميم معهد الأورام المصري، بعد الأضرار التي لحقت به جراء الانفجار الذي وقع في المكان حينها.
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