إياد نصار: لم أحسم مشاركتي في “حارس الجبل” وأحضّر لفيلم جديد

متابعة بتجـــــــــرد: التقت كاميرا برنامج “عرب وود” بالفنان إياد نصار، الذي تكتم عن تفاصيل المسلسل الأردني الجديد “حارس الجبل”، حيث من المفترض أن يقوم ببطولته مع الفنانة صبا مبارك والفنان منذر ريحانة، على أن يتم عرضه في 2020.

ولكن الفنان نصار لم يؤكد، إن كان سيشارك في المسلسل أم لا، وأضاف لكاميرا “عرب وود” أنه في مرحلة قراءة السيناريو كما أكد انه سيكون سعيد في حالة التعاون مع صبا مبارك ومنذر ريحانة.

وصرح الفنان نصار لكاميرا برنامج “عرب وود” بأنه في المراحل النهائية لفيلمه الجديد “موسى”.

كما تحدّث عن تجربته الأخيرة كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الاسكندرية للمسرح العربي، وقال إنه شاهد الكثير من المواهب الرائعة، ومن الممكن أن يشارك مجموعة منهم في العديد من أعماله القادمة.