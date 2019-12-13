متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة لها مع ابنتها الوحيدة “تالا”. وظهرت كارول مع الصغيرة في أجواء ميلادية مميّزة، خلفهما شجرة عيد الميلاد المجيد مضاءة ومشعّة. صورة كارول سماحة مع ابنتها نالت استحسان الجمهور وحصدت آلاف “الإعجابات” والتعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها ولعائلتها دوام السعادة والإستقرار. على صعيد آخر، تعيش كارول سماحة حالة من النشاط الفني إن كان على صعيد الإصدارات الفنية أو الحفلات الغنائية، وذلك بعد طرح فيلمها الجديد “بالصدفة” في البلدان العربية، ونجاح أغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، فضلًا عن طرحها كليب خاص بأغنيتها المصرية الجديدة “انشالله”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة ميلادية مميّزة لـ كارول سماحة مع ابنتها – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.