كندة علوش تؤكّد: “لدي إبنة واحدة فقط”.. فما القصة؟

متابعة بتجـــــــــرد: نفت الممثلة السورية كندة علوش أن يكون لديها ابنة أخرى من زواجها السابق.

وردّت “علوش” على تعليق إحدى المتابعات التي اتهمتها بعدم الاهتمام بابنتها الثانية من زواجها السابق، وذلك بعد أن نشرت كندة صورة عائلية تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وابنتهما “حياة”. حيث قالت المتابعة: “لديك إبنة أخرى لماذا لا تهتمين بها؟”.

لترد عليها كندة: “ليس لدي ابنة أخرى.. حياة ابنتي الوحيدة”.

يُذكر أنّ كندة تنشر بين الفترة والأخرى صوراً لعائلتها المكونة من زوجها عمرو يوسف وابنتهما الوحيدة “حياة” دون إظهار وجهها.