كارمن سليمان تطرح كليب “بصاتك” بمشاركة زوجها

Dec 13, 2019 أطلقت الفنانة المصرية كارمن سليمان أحدث اعمالها الفنية “بصاتك” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب. الأغنية ايقاعية رومانسية، كلمات سامي علي، ألحان مصطفى جاد، توزيع ماز. والكليب من إخراج أمير الرواني. Advertisements أطلت كارمن في الكليب بعدة لوكات مميزة وجميلة. وكان لافتاً ظهور زوج كارمن الملحن مصطفى جاد في الكليب بعدة مقتطفات طريفة. وكانت كارمن قد شوقت جمهورها حول عملها الجديد وذلك بعدما نشرت على حساباتها على مواقع التواصل على مدار عدة ايام مقاطع وتعليقات حول عملها القادم الذي طرحته أمس الخميس. وكانت كارمن قد طرحت مؤخراً أغنيتين الأولى “لازم تغيب”. والثانية “تفنن” باللهجة الخليجية.







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