جاستين بيبر يعودُ بعد 4 سنوات.. ويُغني لزواجه وصراعه مع الاكتئاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد غيابه عن بؤرة الضوء في السنوات الأربع الأخيرة، قرّر النجم الكندي الشهير جاستين بيبر العودة إلى عالم الموسيقى في عام 2020، بألبوم يتحدّث عن صراعاته مع الاكتئاب، وزواجه من عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين.

وفي التفاصيل، قام بيبر بكتابة "2020" على خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، دون كتابة أي شيءٍ آخر، وهو ما أثار فضول معجبيه، الذين توقعوا أن يكون ما كتبه بمثابة إعلانٍ تشويقي لألبومه الموسيقي الجيد وأن يخرج عليهم نجمهم بألبوم غنائي جديد؛ إذ انقضت 4 سنوات منذ أن أصدر آخر ألبوماته الغنائية باسم Purpose، ويبدو أنه مُستعدٌ الآن للعودة إلى الساحة الغنائية.

وبحسب مصدرٍ مقرّب من موقع "E" الأمريكي، فإنَّ ألبوم جاستن الجديد كاد أن يكتمل، وسيصدر قريبًا، إذْ قال المصدر: "إنهم يضعون اللمسات النهائية ومن المتوقع إصداره في مطلع عام 2020، وجاستن متحمِّسٌ للغاية لمشاركة موسيقاه الجديدة وللخروج إلى الأضواء من جديد، فقد مرَّ وقتٌ طويل منذ أن فعل ذلك".

وعن أغنيات جاستين الجديدة أضاف المصدر قائلاً: "تتناول تقلُّباته في الحياة، وصراعاته مع الاكتئاب مؤخرًا".

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وتابع: "هناك الكثير من الأوقات المظلمة والانكسارات التي مرَّ بها في حياته، وهو يتناول مشكلات صحته النفسية وكيف مرَّ بها"، لافتًا إلى أنَّ أغنيات جاستن ستتناول أيضًا "كيف ساعدته زوجته هايلي بيبر على الخروج من أزمته".

كما شرح المصدر عن وجود هايلي في أغنيات جاستين الجديدة قائلاً: "كتب جاستين الكثير عن حبهما وقوة اختلاف هذا الحب عن أي شيء آخر جرَّبه في حياته، وهو أمر مُقرَّبٌ إلى النفوس وسيحبه مُعجبو جاستين، إنه يفعل ما بوسعه والجميع يتطلَّعون إلى خروج الألبوم إلى النور كي يستمتع به العالم".

وكان جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوّجا رسميًا في المحكمة، في شهر سبتمبر/أيلول عام 2018، وأقاما زفافهما علنًا بعد عامٍ من ذلك، في حفل أُقيم في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، حيث أطلّت العروس بفستان عاري الكتفين وطرحة ملفتة، بينما ظهرت في جلسة التصوير بفستان أبيض آخر بحمّالة تحيط بالرقبة.

وحضر حفل الزفاف نحو 154 مدعوًا من بينهم من المشاهير كيندال جينر صديقة العروس بالإضافة لسكوتر براون مدير أعمال العريس جاستن بيبر، بينما قام النجم دانيل سيزار بإحياء الحفل.