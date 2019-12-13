القاهرة - لايف ستايل
منذ زواج الممثلة كندة علوش من الممثل عمرو يوسف وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون أن لديها ابنة من زوجها السابق، وما زاد من قوة هذه الشائعة صورة لها في حفل الزفاف مع العريس وهما يحملان طفلة!ورغم مرور أكثر من عامين على زواج كندة وعمرو، وإنجابهما لطفلتهما حياة، مازالت الشائعة تنتشر، ولكن كندة علوش ردت عليها ردا قاطعا عبر حسابها بتطبيق انستغرام
نشرت كندة صورة لها بصحبة عمرو يوسف وابنتها التي لا تظهر ملامحها، معلقة "جنتي"، لترد عليها إحدى متابعاتها كاتبة: "لديك ابنة أخرى لماذا لا تهتمي بها مثل حياة"، لترد عليها الممثلة كاتبة: "ليس لدي ابنة أخرى وحياة هي ابنتي الوحيدة".يذكر أن كندة علوش مبتعدة عن الحياة الفنية منذ عامين تقريبا بعد حملها وإنجابها لابنتها الوحيدة "حياة"، وأكدت أن موعد عودتها للحياة الفنية لم تحدده بعد، ولكن في حال عرض عليها عمل مميز لن تتأخر
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كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش ترد على الشائعات وتؤكد أن حياة هي ابنتها الوحيدة وليس لديها غيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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