شكرا لقرائتكم خبر عن "متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت النجمة زينة عام 2019 بصورة لها من أحد مشاهد أفلامها وهى تضع بعض الميكاب الذى يظهرها بكدمات في وجهها، في إشارة منها على الصدمات التى تعرضت لها هذا العام.

وسرعان ما حصدت الصورة التى نشرتها زينة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، الكثير من التعليقات الساخرة من جمهورها الذين كتبوا لها ساخرين: "أهم حاجة سلامتك"، وكتب آخر: "أحلى كلمة الحمد لله ربنا يجعل كل اللي جاي خير يارب ليكي حبيبتي ولولادك".

وعلى سياق آخر أدت زينة اليوم أول صلاة فى مسجد الراحل هيثم أحمد زكى، والذى حرصت مجموعة من أصدقائه على تشييده عقب وفاة الراحل، ونشرت زينة صورة وفيديو من المسجد، ظهرت فيه وتستعد للصلاة، بينما الصورة كانت للافتة التى تحمل اسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.