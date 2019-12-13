شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تعيد محمد جلال عبد القوى للساحة التليفزيوينة بعد غياب 11 عاما والان مع تفاصيل الخبر
جاء التعاقد بين المتحدة للخدمات الإعلامية متمثلة فى رجل الأعمال تامر مرسى، ومحمد جلال عبد القوى على مسلسل "زين الحسنى"، لتعيده بعد سنوات طويلة غاب فيها عن الشاشة التليفزيوينة منذ أن قدم مسلسل "شرف فتح الباب "، من بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى ، والذى عرض عام 2008 .
وتهدف الشركة المتحدة إلى عودة كبار صناع الدراما التليفزيوينة الكبار والقدامى، والذين ابتعدوا عن الساحة الفنية، بسبب التخبط الذى شهده الوسط الفنى على مدار السنوات الطويلة الماضية، والتى أبعدت كثيرين عن الساحة الفنية، حيث أعادت الشركة المتحدة خلال الفترة الماضية المخرج الكبير مجدى أبو عميرة من خلال مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكى وخالد زكى ، والمخرج حسنى صالح من خلال مسلسل "رحيل زهرة"، من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى حنان مطاوع ومحمد رياض.
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