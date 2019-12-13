شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسدت المطربة أمينة، في مقطع فيديو جديد نشرته، عبر حسابها الشخصي، التعليق الصوتي للمكالمة الساخرة الشهيرة "الخال عرفات" التي انتشرت بشكل كبير الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.
وسرعان ما حصدت أمينة على عدد مشاهدات تخطي الالاف خلال ساعت قليلة من نشر الفيديو عبر حسابها الشخصي، بالإضافة إلى تعليقات العديد من النجوم بإيموشن الضحك على المنشور.
يذكر أن آخر أعمال أمينة مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "اخلع" من كلمات إيلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة وتم تصويره فى بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.