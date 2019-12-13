شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسدت المطربة أمينة، في مقطع فيديو جديد نشرته، عبر حسابها الشخصي، التعليق الصوتي للمكالمة الساخرة الشهيرة "الخال عرفات" التي انتشرت بشكل كبير الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وسرعان ما حصدت أمينة على عدد مشاهدات تخطي الالاف خلال ساعت قليلة من نشر الفيديو عبر حسابها الشخصي، بالإضافة إلى تعليقات العديد من النجوم بإيموشن الضحك على المنشور.

يذكر أن آخر أعمال أمينة مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "اخلع" من كلمات إيلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة وتم تصويره فى بيروت.