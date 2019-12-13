شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدير أعمال تامر حسنى يكشف كواليس دخوله "موسوعة جينيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تامر يحيى مدير أعمال تامر حسنى إن الدخول لموسوعة جينيس أمر ليس سهلا، ولابد من كسر رقم قياسى، مقارنة بالأرقام السابقة، لذلك اقترحوا موضوعا للوحة الجدارية الخاصة بالفنان تامر حسنى ليأتى جمهوره من كل أنحاء العالم ويترك رسالة مفادها كيف أثر "تامر" على حياته، أما كلمات الإعجاب والحب لا تحسب ضمن الرسائل، إذ لابد أن تكون الرسائل فى إطار تأثير تامر على الجمهور.

Advertisements

وأوضح يحيى، خلال استقباله فى ندوة باليوم السابع، فى حضور تامر حسنى، احتفالا بدخوله الموسوعة، أن الجمهور أتى من كل مكان ليضع كروت معايدة تحتوى على كلمات مؤثرة، ومن المعروف أن تلك اللوحة سعتها 7 آلاف كارت فقط، وقبل نهاية المسابقة امتلأت تلك اللوحة عن آخرها، وعرضت إدارة المسابقة وضع لوحة أخرى لتستقبل الإقبال الكبير على اللوحة، وبالتالى تخطت رسائل تامر الرقم القياسى.

وكشف إن لجنة التحكيم عالمية تتكون من 4 أشخاص، وبفحص الكروت حذفوا كروتا بها عبارات الإعجاب مثل "بحبك يا تامر" وإلى ذلك، إذ لابد أن تكون رسائل مؤثرة، وفى النهاية تخطت عدد الرسائل ضعفين ونصف آخر رقم تم تسجيله، وكتب فى الشهادة إن تامر أكثر فنان ملهم لجمهوره وليس للعامة.

وبسؤال تامر حسنى عن أكثر الرسائل التى استقبلها وتوقف عندها، قال: أحد الأشخاص كتب أنه كان يفكر فى الانتحار وتراجع بسبب أغنية "الموضوع فيك" التى قدمتها لمرضى السرطان، معتبرا أن تامر حسنى أنقذ حياته .