شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. انطلاق مسرحية "المحاكمة" للمخرج خالد جلال على مسرح منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ بعد قليل الفعاليات الفنية للموسم الثانى من مسرح شباب العالم بعرض مسرحى يحمل اسم "المحاكمة" للمخرج القدير خالد جلال، ويأتي العرض بعد تنظيم ورشة عمل فنية في معسكر مغلق لمدة 15 يوما على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ.





ويناقش العرض مجموعة من القضايا الإنسانية المشتركة بين شعوب العالم وتمس الشباب بشكل مباشر برغم تنوع ثقافة كل منهم فى الدولة التى ينتمى إليها، ويتم صياغة هذه القضايا الإنسانية فى قالب فنى متفرد يركز على الصراعات التى تواجه البشرية كلها.

"المحاكمة" مستوحاة من القصة القصيرة " محاكمة سانتا كلوز" ، صياغة مسرحية "خالد جلال" ، أشعار الاغاني"عماد عبد المحسن .. محمد بهجت" ، تصميم الديكور "م/ عمرو عبدالله" ، مصمم الاستعراضات " مناضل عنتر" ، إخراج " خالد جلال".

يذكر أن المخرج خالد جلال قدّم خلال ورشة عمل العام الماضى مسرحية "الزائر" على مسرح شباب العالم فى نسخته الأولى، حيث تناولت المسرحية قضية التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى وتأثيرها على المجتمع، ويقوم حالياً بورشة أخرى للفنانين المرشحين لتقديم عرض هذا العام بمشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم بخلاف الفنانين المصريين.

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الجدير بالذكر أن النسخة الثانية من مسرح شباب العالم هذا العام ستعد انعكاساً للقضايا التى ستتم مناقشتها خلال الجلسات كما لو أنها مرآة لعرض الموضوعات بشكل فنى وثقافى.

يذكر أن إدارة مسرح شباب العالم فى نسخته الثانية، أعلن عن إقامة ورشة خاصة لخمسة من الفنانين الشباب الذين شاركوا العام الماضى فى فعاليات المسرح، كإحدى فعاليات منتدى شباب العالم، ويحمل هؤلاء الشباب جنسيات ٥ دول، هى: روسيا والكاميرون ونيجيريا والبوسنة والهرسك. وقد أعربوا عن رغبتهم فى تقديم عمل فنى متكامل فيما بينهم كهدية لمسرح المنتدى فى نسخته الثانية هذا العام 2019.