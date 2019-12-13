شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم تامر حسني عن الموعد الرسمي لتوقيت عرض فيلمه المنتظر "الفلوس"، ونشر صورة جديدة من كواليس الفيلم المقرر عرضه يوم 25 ديسمبر المقبل في دور العرض السينمائي.

وظهر حسني في الصورة التي نشرها من كواليس الفيلم وهو يرتدي قفازات الملاكمة مع النجم خالد الصاوي، وكتب "انتظروا فيلم الفلوس ان شاء الله يوم ٢٥ ديسمبر في جميع دور العرض، قصة تامر حسني وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق".

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت الأفيش الدعائى للعمل، المقرر عرضه فى السينمات بدءاً من يوم 25 ديسمبر، وتصدر الأفيش بطل الفيلم تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة ومحمد سلام، حيث يظهر تامر لأول مرة فى شخصية "نصاب" فيلم "الفلوس"، قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم .