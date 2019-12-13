شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زينة تؤدى أول صلاة فى مسجد الراحل هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت النجمة زينة فى أول صلاة فى مسجد الراحل هيثم أحمد زكى، والذى حرص مجموعة من أصدقاءه على تشيده عقب وفاة الراحل.

ونشرت زينة صورة وفيديو من المسجد، ظهرت فيه وتستعد للصلاة، بينما الصورة كانت للافتة التى تحمل اسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

وعلقت زينة على الفيديو والصورة، قائلة: "أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي، ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه، ويعفوا عنه هو وأبويا وأمواتنا وامواتكم جميعا ياااااااارب ويرحمنا إذا صرنا إلي ما صاروا إليه.. أرجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز قد أدى اليوم صلاة الجمعة من نفس المسجد، وقام بنشر صورته بعد أداء صلاة الجمعة، وقال لمتابعيه: "اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولهيثم أحمد زكى ولكل من رحلوا عنا".