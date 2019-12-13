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عودة الموسم العاشر من مسلسل Curb Your Enthusiasm يناير المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عن عودة الموسم العاشر من مسلسل Curb Your Enthusiasm، وذلك من خلال نشر فيديو ترويجى و بوستر للموسم الجديد من العمل، المقرر بدء عرض حلقاته فى 19 يناير من العام المقبل 2020.

 

 

وكام قد تم عرض الموسم التاسع من المسلسل فى عام 2017، وانتشرت الشائعات حول بدء إنتاج الموسم العاشر عام 2018، وأكدت متحدثة منالشبكة ذلك فى منتصف عام 2019، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".

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يذكر أن مسلسل "Curb Your Enthusiasm" أو (اكبح حماسك) هو مسلسل تليفزيونى كوميدى أمريكى أنتج وعرض على شاشة قناة "HBO"، حيث بدأ عرضه للمرة الأولى فى 15 أكتوبر 2000، وقد تم عرض 80 حلقة حتى الآن، آخرها كان فى 2011، قام بتأليف المسلسل لارى ديفيد المؤلف الشريك لمسلسل ساينفلد، والذى هو أيضا بطل المسلسل مصورا نسخة من نفسه.

 

ويصور المسلسل حياة لارى ديفيد ككاتب تليفزيونى شبه متقاعد يسكن فى لوس أنجلوس ولاحقا فى مدينة نيويورك، بشكل مشابه لساينفلد، فمسلسل اكبح حماسك يصور دقائق الحياة اليومية، خاصة تلك التى تتعلق بمشاكل وأخطاء لارى ديفيد، وتصرفات الناس المزعجين من حوله، وتفاعله معهم.

 

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