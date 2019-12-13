شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم العاشر من مسلسل Curb Your Enthusiasm يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وكام قد تم عرض الموسم التاسع من المسلسل فى عام 2017، وانتشرت الشائعات حول بدء إنتاج الموسم العاشر عام 2018، وأكدت متحدثة منالشبكة ذلك فى منتصف عام 2019، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".
يذكر أن مسلسل "Curb Your Enthusiasm" أو (اكبح حماسك) هو مسلسل تليفزيونى كوميدى أمريكى أنتج وعرض على شاشة قناة "HBO"، حيث بدأ عرضه للمرة الأولى فى 15 أكتوبر 2000، وقد تم عرض 80 حلقة حتى الآن، آخرها كان فى 2011، قام بتأليف المسلسل لارى ديفيد المؤلف الشريك لمسلسل ساينفلد، والذى هو أيضا بطل المسلسل مصورا نسخة من نفسه.
ويصور المسلسل حياة لارى ديفيد ككاتب تليفزيونى شبه متقاعد يسكن فى لوس أنجلوس ولاحقا فى مدينة نيويورك، بشكل مشابه لساينفلد، فمسلسل اكبح حماسك يصور دقائق الحياة اليومية، خاصة تلك التى تتعلق بمشاكل وأخطاء لارى ديفيد، وتصرفات الناس المزعجين من حوله، وتفاعله معهم.
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