محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصورة لها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت هيدي في الصورة وهي حاملة شقيقتها "مايان، وعلقت على الصورة: "أحبك وإلى الأبد، محظوظة لوجود أخت مثلك، الحمد لله في الصورة دي شكلي حلو".
يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم مسلسل "الزوجة 18"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، شيماء سيف، محمود البزاوي، سلوى خطاب.
كانت هذه تفاصيل خبر هيدي كرم تنشر صورتها لطفولتها مع شقيقتها: "الحمد لله شكلي حلو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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