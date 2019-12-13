صورة| أحمد السبكي يطرح أفيشا جديدا لـ"بنات ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المنتج أحمد السبكي مصلقا دعائيا جديدا لفيلمه "بنات ثانوي"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض 7 يناير المُقبل.

وظهر في الصورة كل من، الفنانة جميلة عوض، الفنانة هدى المفتي، الفنانة مايان السيد، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة مي الغيطي، والفنان محمد مهران، والفنان محمد الشرنوبي.

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وعلق المنتج أحمد السبكي على الصورة، :"بإذن الله 7 يناير فيلم بنات ثانوي، جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هنادي مهنا، مي الغيطي، هدى المفتي".

"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

"بنات ثانوي" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، وكان السبكي قد طرح قبل ذلك ملصقات منفردة لأبطال العمل، وملصقا دعائيا لبطلات الفيلم فقط.