صورة| حمادة هلال يروج لشرم الشيخ: "الجو هنا حاجة عسل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أشاد الفنان حمادة هلال، بحالة الجو في شرم الشيخ مقارنة بمدينة القاهرة، التي يمر بها موجة طقس بارد وأمطار.
ونشر هلال، صورة له في أثناء تواجده في المياه، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "رغم الجو برد جدا فى القاهرة، بس الجو فى شرم الشيخ حاجة عسل يا عسل، مساء الجمال على الناس الحلوة".
وأحيا هلال، مؤخرًا حفلا غنائيا فى جامعة المنصورة، قدم خلاله أشهر أغانيه، منها: "أشرب شاى، وتعالالي، ومش أي حد، الأيام، ودايما دموع، وعايزين عزة" وغيرها.
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