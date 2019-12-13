"الليلة الكبيرة" تمثل مصر بـ"نيابوليس الدولي" في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفنى للمسرح، إن عرض العرائس الشهير" الليلة الكبيرة" من إنتاج الفرقة، يمثل مصر بمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل، بنابل في تونس، خلال دورته الـ 34 والمقرر انعقادها في الفترة من 15 إلى 22 ديسمبر 2019.

"الليلة الكبيرة" هو العرض الأكثر جماهيرية وشعبية في تاريخ مسرح العرائس، ويشكل جزءا من وجدان الشعب المصري، وأصبح جزءا من التراث الفني المصري الأصيل، ويعد أحد أهم إبداعات الفنان الكبير الراحل ناجي شاكر، وهو بانوراما للمولد الشعبي تعرض بطريقة مميزة ومبتكرة، ويعتبر العمل الأهم الذي جمع الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين والموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي، بالإضافة إلى بصمة المخرج الكبير الراحل صلاح السقا.

"الليلة الكبيرة "بطولة نجوم مسرح العرائس، وتأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.