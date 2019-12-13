محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
بعد سنوات من التأجيل، كشف المنتج اللبناني زياد شويري، عن تفاصيل أول مسلسل يقوم ببطولته الفنان المغربي سعد لمجرد، على أن يعرض عبر منصة Netflix الشهيرة.
وقال "شويري"، إن المسلسل تعاقد عليه مع لمجرد من فترة ولكن تم تأجيله، واتخذا مؤخرًا القرار بانطلاق التصوير في شهر فبراير المُقبل بلبنان.
وأضاف المنتج اللبناني، لبرنامج Et بالعربي، أنهما اختارا اسم "كارت أخطر"، كاسم مبدأي للعمل، وسيشارك سعد البطولة عدد من النجوم من مصر وسوريا، مؤكدًا أن الفنان المصري الذى سينضم خلال أيام سيكون مفاجأة.
جدير بالذكر أن أخر أعمال سعد لمجرد كليب أغنية "نساي" والذي شاركه فيها الفنان المصري محمد رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يستعد لخوض أولى بطولاته التليفزيونية.. ويشاركه نجم مصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.