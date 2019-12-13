سبب ارتداء فريدة سيف النصر للحجاب وتفاصيل مرض نيللي كريم.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن التي انقسمت بين أمور تتعلق بأعمالهم ومشوارهم الفني، وأخرى متعلقة بحياتهم الشخصية، أدلوا بها في حوارات أُجريت معهم ببرامج تليفزيونية، منها "نجل توفيق الدقن يتحدث عن مشوار والده الفني، وسبب ارتداء الفنانة فريدة سيف النصر للحجاب، والفنانة إلهام شاهين تتذكر مواقف الفنانة شادية معها، وتفاصيل مرض الفنانة نيللي كريم"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

نجل توفيق الدقن

قال ماضي الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، إن والده والذي تمر هذه الأيام ذكرى وفاته الـ31 كان قاسما مشتركا في كل الأفلام المصرية التي أنتجت من أوائل الخمسينات من القرن الماضي وحتى عام 1978 وذلك من خلال مشاركته في 500 فيلم.

وأضاف الدقن، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "8 الصبح" المعروض عبر قناة "دي إم سي"، أن توفيق الدقن كان يطلق على نفسه "بدل فاقد" وذلك لحصوله على شهادة ميلاد شقيقه الأكبر توفيق والذي توفى وكان يكبره بـ3 سنوات.

وتابع نجل توفيق الدقن بأن والده الراحل كان من يؤلف الإفيهات الشهيرة التي كان يقدمها في أفلامه المختلفة، مشيرًا إلى عدم وجود مانع لديه من تجسيد شخصية والده في عمل فني بشرط أن يكون في مستوى مسلسل الأيام عن السيرة الذاتية للكاتب الراحل طه حسين أو مسلسل أم كلثوم.



رجاء الجداوي

قالت الفنانة رجاء الجداوي إنها قابلت شخصًا منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة، وقال لها جملة غريبة وهي أن ليس لها عمر محدد.

موضحة خلال لقائها مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المعروض عبر قناة "سي بي سي"، أن هذا يعني أنها إذا جلست مع الأطفال تصبح مثلهم وإذا جلست مع الكبار تكون مثلهم وناضجة، متابعةً: "تواصلي مع جيل الشباب يشعرني بالسعادة، وأشعر أنني والدتهم وجدتهم".

وتابعت الفنانة: "أنا كبرت أوي، وسعيدة إن ربنا مد في عمري عشان أشوف أحفادي، وكوّنت علاقة حب جيدة من خلال تواصلي مع الشباب والوقوف بجانبهم".

إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تصرف إنساني صدر من الفنانة الراحلة شادية خلال كواليس فيلم "لا تسألني من أنا" إذ طلبت الفنانة الراحلة من المخرج أشرف فهمي تأجيل التصوير حتى تنتهي الأولى من أداء امتحاناتها.

وقالت إلهام، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي": "قلبي كان حيقف من الفرحة إني بمثّل أمام شادية وإني بمثّل دور بنتها، وهي عندها حنان وأمومة تكفي الكون وهي أم بجد، من أجمل وأرق النساء في الكون شادية".



Advertisements

نيللي كريم

كشفت الفنانة نيللي كريم عن تفاصيل إصابتها بورم في الوجه من الناحية اليمنى، قائلةً: "أجريت عملية جراحية في أمريكا الحمد لله، وربنا كللها بالنجاح، كان ورم في أعصاب الوجه الناحية اليمين".

وأضافت نيللي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المعروض عبر فضائية "دي إم سي"، أنها خضعت لعديد من الكشوفات الطبية، لكن الأطباء كانوا متخوفين من إجراء العملية؛ لأنها كانت في غاية الخطورة، ومن الممكن أن تتسبب في حدوث شلل.

وتابعت: "الحمد لله أنا كويسة، وعملت عملية بأمريكا، والدكتور اتطمن عليا لما لاقاني بضحك.. لأني كنت مخضوضة من صعوبة العملية".



فريدة سيف النصر

قالت الفنانة فريدة سيف النصر إن ارتداءها الحجاب كان بعد وفاة شقيقها عن عمر 21 عامًا، وهو أول مشهد وفاة تراه في حياتها، وعادت إلى منزلها بعد وفاة أخيها في حالة انهيار واقتنعت بمقولة "نتلف بالحجاب قبل ما نتلف في الكفن".

وذلك خلال حوار أجرته مع برنامج "كل يوم" على قناة on e.



ميرفت القفاص

قالت ميرفت القفاص، أرملة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، في ذكرى رحيله السابعة: إن هناك ألحانًا للموسيقار الراحل لم تخرج إلى النور حتى الآن.

وأضافت ميرفت، خلال تصريحات أدلت بها إلى برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سي بي سي": "عمار لسه عايش معانا لحد دلوقتي، وهو كان إنسان جميل وفرفوش ويحب اللمة وهو بيطلع ألحانه على العود"، لافتةً إلى أن تلحين الشريعي لموسيقى فيلم "حليم" للفنان الراحل أحمد زكي استغرق منه وقتًا كبيرًا حتى يخرج العمل بالشكل الذي ظهر عليه للجمهور.

ومن جانبه، قال مراد الشريعي، نجل الفنان الراحل عمار الشريعي، إن العلاقة بينه وبين والده الراحل كانت علاقة صداقة وليست فقط علاقة بين أب وابن، مشيرًا إلى أن الفن بالنسبة إليه هواية وليس احترافًا مع دراسته لعلم الكمبيوتر.

نجلاء بدر

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن أصعب مشاهدها في مسلسل "شبر ميَّة"، متابعةً: "أنا بكيت بعد تصوير أحد المشاهد، وأخدت رنا في حضني واعتذرت لها".

وأضافت نجلاء، خلال لقائها مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المعروض عبر قناة "سي بي سي"، أن إحساس الأم وقتها بين ابنتها التي تقوم بتوبيخها وبين تفكيرها في أنها أمها التي قدمت كل غالٍ ونفيس لها، فكان المشهد صعب للغاية، مشيرة إلى أنه بعد ضربها في مسلسل "شبر ميّة" لابنتها، انهارت تمامًا وسقطت على الأرض.

وأشارت الفنانة إلى أنها كانت طفلة متمردة عنيدة في حياتها؛ ولكن عائلتها كانت تحبها بشكل كبير.