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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن المخرج أحمد مدحت، اعتذاره عن عدم إخراج مسلسل "النصابين" بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين.
وكتب مدحت، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "فيه بعض الشغلانات كده بتبقى معقربة من البداية.. ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها.. أول أمس اعتذرت عن إخراج مسلسل (النصابين) -اسم مؤقت- فكرتي ومعالجتي وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإنتاج العدل جروب رمضان ٢٠٢٠".
وأضاف أحمد مدحت: "لا توجد مشاكل مع أحد.. وربنا يوفق الجميع".
يُذكر أن الجهة المنتجة للمسلسل، أسندته مؤخرًا للمخرجة كاملة أبو ذكري، بعد اعتذار مدحت عن الإخراج.
كانت هذه تفاصيل خبر دون إبداء أسباب.. أحمد مدحت يعتذر عن عدم إخراج "النصابين" لنيللي كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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