دون إبداء أسباب.. أحمد مدحت يعتذر عن عدم إخراج "النصابين" لنيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المخرج أحمد مدحت، اعتذاره عن عدم إخراج مسلسل "النصابين" بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين.

وكتب مدحت، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "فيه بعض الشغلانات كده بتبقى معقربة من البداية.. ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها.. أول أمس اعتذرت عن إخراج مسلسل (النصابين) -اسم مؤقت- فكرتي ومعالجتي وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإنتاج العدل جروب رمضان ٢٠٢٠".

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وأضاف أحمد مدحت: "لا توجد مشاكل مع أحد.. وربنا يوفق الجميع".

يُذكر أن الجهة المنتجة للمسلسل، أسندته مؤخرًا للمخرجة كاملة أبو ذكري، بعد اعتذار مدحت عن الإخراج.