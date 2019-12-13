تراند اليوم : شاهد.. سخرية واسعة بعد تعرض فنانة شهيرة لحادث ودخولها المستشفي

أثارت الفنانة الكويتية صمود الكندري موجة من السخرية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو قالت فيه إنها تعرضت لحادث سير ونقلت على أثره الى المستشفى، وزارها العديد من الاصدقاء من اهل الفن وخارجه.

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وما عرضها للسخرية، عرضها الهدايا التي تلقتها وأعربت عن امتنانها، وعلق المتابعون بأنها تبدو بحالة جيدة وأن الحادث الذي تعرضت له صمود الكندري كان بسيطاً، وأنها حاولت أن تظهره كبيراً لكي تستحوذ على انتباه الجمهور.



وجاء في التعليقات التي كتبها الجمهور على الفيديو الذي نشرته على حسابها :“طالعة من حادث وجايبة فصفص وفشار والمكياج يصيح بالزاوية؟”