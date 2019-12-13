بالصور: كايلي جينر تستعرض سيارتها المفضلة “Rolls-Royce”

كعادتها لا تترك نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر أى فرصة دون مشاركة جمهورها صورها. ونشرت المليارديرة العصامية كايلي جينر صورًا جديدة عير حسابها بموقع تبادل الصور العالمي “انستقرام” تستعرض فيها سيارتها الفخمة المفضلة لديها من شركة Rolls-Royce.

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